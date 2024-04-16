Канцлер ФРГ в Пекине: война в Украине наносит ущерб всему миру

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай, несмотря на разногласия, делает ставку на сотрудничество с Германией. "Совместно мы можем обеспечить больше стабильности и безопасности на Земле", - уверен он. При этом китайский руководитель указал на необходимость придерживаться принципов взаимного уважения и искать "точки соприкосновения вопреки разногласиям", а также учиться друг у друга. В таких условиях двусторонние отношения будут стабильно развиваться и могут оказать "большое влияние не только на весь евразийский континент, но и на весь мир", добавил он.