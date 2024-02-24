Канцлер ФРГ призвал к укреплению обороноспособности Европы

"Вместе с нашими партнерами мы должны быть так сильны, чтобы никто не посмел напасть на нас", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц в своем еженедельном подкасте Kanzler Kompakt, обнародованном в субботу, 24 февраля, - во вторую годовщину полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

"Мы будем поддерживать Украину в ее обороне - столько, сколько потребуется", - добавил Шольц,. Своим нападением на Украину в нарушение международного права "Россия уничтожает мирный порядок в Европе", подчеркнул глава правительства ФРГ.

По словам Шольца, Европа и Германия, в частности, должны делать еще больше, чтобы эффективно защищать себя. "Сдерживание", "готовность к обороне" - этими словами немцы не пользовались так долго, что они оказались почти забытыми, заявил канцлер ФРГ. Между тем сегодня они имеют вновь "очень важную задачу" - "защищать мир в Европе".