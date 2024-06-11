Канцлер ФРГ призвал к дальнейшему укреплению ПВО Украины

Шольц призвал бизнес инвестировать в восстановление Украины

Канцлер ФРГ призвал представителей бизнеса вовлечься в данный процесс и инвестировать в Украину. „Учитывая масштабы, о которых мы говорим, необходимо участие частного капитала“, - заявил глава немецкого правительства. Он отметил, что в Украине продолжают работать сотни компаний из Германии, и только в автомобильном секторе там работают 35 тысяч человек. При этом, несмотря на продолжающуюся войну, оттока немецких инвестиций из Украины не наблюдается, а объемы торговли обеих стран даже значительно возросли в сравнении с довоенным периодом, указал Шольц. „Все это свидетельствует о том, что бизнес осознает потенциал Украины“, - подчеркнул он.