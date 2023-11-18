Канцлер ФРГ предупредил главу Турции о высылке нелегалов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи в Берлине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 17 ноября, настаивал на скорейшем возвращении просителей убежища из Турции, у которых нет права оставаться в Германии. Об этом сообщили агентства dpa и Reuters со ссылкой на правительственные круги в Берлине. По словам собеседников агентств, канцлер подчеркнул, что, с учетом значительного числа таких иностранцев в Германии, должен существовать надежный механизм репатриации тех, кто не получил защитного статуса.

Лидеры Германии и Турции приветствовали интенсивную деятельность недавно созданной двусторонней рабочей группы внутренних дел и поручили ей прийти к скорейшему взаимоприемлемому результату. Ранее Шольц на совместной пресс-конференции заявил о заинтересованности Германии в продолжении действия миграционного соглашения между Евросоюзом и Турцией.

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