Канцлер Австрии: стране угрожает российский шпионаж

По данным газеты, Эгисто Отт был задержан на основании информации, предоставленной британской разведкой, которая арестовала в последние полгода шестерых граждан Болгарии, подозреваемых в работе на российскую разведку. Они и Отт, как подозревают, работали с Яном Марсалеком, экс-директором финансовой компании Wirecard, который, по данным СМИ, многие года сотрудничал с российскими спецслужбами. В 2017 году Отт был отстранен от работы после предупреждений со стороны западных спецслужб о его возможном шпионаже в пользу России. В 2021 году он был помещен под арест Однако он вскоре был освобожден.