Канада ввела санкции против Познера и замминистра обороны РФ

Среди прочих, ограничения были введены против известной лыжницы и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, Фонда Ахмата Кадырова, „Артека“, „Института развития интернета“, Воздушно-космических сил России и войск радиационной, химической и биологической защиты.

Телеведущий Владимир Познер, министр энергетики России Сергей Цивилев и его супруга, замминистра обороны и племянница Владимира Путина Анна Цивилева, а также десятки других физических и юридических лиц попали под новый пакет санкций со стороны Канады, приуроченный к годовщине войны РФ против Украины . Всего в понедельник, 24 февраля, канадский санкционный список пополнили 33 человека и 44 компании, а также 109 танкеров российского „теневого флота “ .

Кроме того, под санкции попали компании из Китая, Кипра и Ирана. Одна из них - авиакомпания Iran Air.

Шестнадцатый пакет санкций Евросоюза против России

Ранее в тот же день 16-й пакет санкций против России принял Евросоюз. Он включает масштабные меры, направленные против ключевых секторов российской экономики, таких как энергетика, торговля, транспорт, инфраструктура и финансовые услуги, а также усиливает борьбу с обходом санкций и российской дезинформацией.