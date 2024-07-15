2024.07.15 11:40

Каллас ушла в отставку с поста премьер-министра Эстонии

 
Novosti.err.ee
Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Matt Rourke | AP / Scanpix

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису в Кадриорге

В понедельник правительство во главе с Каей Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку.

До вступления в должность нового правительства Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра. Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано довольно быстро.

Каллас занимала пост премьер-министра с января 2021 года.

Кая Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 2021 года. В конце июня лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили ее кандидатуру на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Каллас сможет приступить к исполнению обязанностей на этом посту после утверждения нового состава Еврокомиссии.

Кандидатом на пост премьер-министра Эстонии от правящей Партии реформ стал министр климата Кристен Михаил. Сейчас реформисты ведут с партнерами по правительству переговоры об изменении коалиционного договора.

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