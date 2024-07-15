Каллас ушла в отставку с поста премьер-министра Эстонии

В понедельник правительство во главе с Каей Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку.
До вступления в должность нового правительства Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра. Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано довольно быстро.
Каллас занимала пост премьер-министра с января 2021 года.
Кая Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 2021 года. В конце июня лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили ее кандидатуру на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Каллас сможет приступить к исполнению обязанностей на этом посту после утверждения нового состава Еврокомиссии.
Кандидатом на пост премьер-министра Эстонии от правящей Партии реформ стал министр климата Кристен Михаил. Сейчас реформисты ведут с партнерами по правительству переговоры об изменении коалиционного договора.