Каллас: Требование прекратить поддержку Киева неприемлемо

Требования Москвы остановить поставки вооружений Украине, против которой Россия ведет агрессивную войну , верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в среду, 19 марта, отвергла как „неприемлемые“.

Остановку поставок Западом вооружений Киеву президент РФ Владимир Путин ранее, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта, назвал одним из условий для прекращения на 30 дней атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, Путин обозначил ряд других „существенных моментов“. Речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии, сообщили тогда в Кремле.