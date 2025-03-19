Каллас: Требование прекратить поддержку Киева неприемлемо

Требования Москвы остановить поставки вооружений Украине, против которой Россия ведет агрессивную войну, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в среду, 19 марта, отвергла как „неприемлемые“.
Остановку поставок Западом вооружений Киеву президент РФ Владимир Путин ранее, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта, назвал одним из условий для прекращения на 30 дней атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, Путин обозначил ряд других „существенных моментов“. Речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии, сообщили тогда в Кремле.
„Если они (Россия. - Ред.) добьются того, что Украина больше не будет получать военной помощи, они смогут действовать дальше, как захотят, потому что украинцы не смогут защищаться“, - предупредила Каллас.
Комментируя телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, глава дипломатии ЕС отметила, что он „четко показал“, что „Россия не намерена всерьез идти на какие-либо уступки“.
Глава Минобороны ФРГ Писториус о требованиях Путина
Ранее аналогичное мнение выразил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Заявление российского президента о готовности Москвы прекратить на 30 дней атаки на энергетическую инфраструктуру Украины он расценил как „совершенно бесполезные“. „По сути, это ничто, поскольку это означает согласие не атаковать именно ту инфраструктуру, которая в Украине лучше всего защищена“, - пояснил Писториус.
При этом оказалось, что нападения на гражданскую инфраструктуру „в первую ночь после этого якобы показательного, великолепного разговора по телефону (между президентами США и РФ - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. - Ред.) не ослабли“, - констатировал министр в эфире общественно-правового телеканала ZDF утром 19 марта.
Со своей стороны президент Финляндии Александер Стубб 19 марта, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки, подчеркнул, что у Украины есть неоспоримое право защищать себя - „как самостоятельно, так и при помощи своих партнеров“ - и Финляндия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.