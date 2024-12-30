Каллас: Россия причастна к актам диверсий в Европе

Каллас также упомянула в интервью крушение пассажирского самолета в Актау. Среди версий причин трагедии все больше курсируют заявления о том, что самолет был сбит российской системой ПВО при попытке приземлиться в Грозном. По словам Каллас, в пользу этого появляется „все больше свидетельств“. В конечном итоге ответственность за инцидент в любом случае лежит на властях РФ, отметила политик. По ее словам, Москва „создала условия для того, чтобы произошла эта катастрофа“.