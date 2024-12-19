Каллас: "Нет смысла толкать Зеленского на переговоры, когда Путин не хочет говорить"

„Поддерживать Украину сейчас намного дешевле, чем терпеть войну позже. Россия не изменила своих целей. В этом смысле нам нужно быть предельно честными с самими собой“, — отметила Каллас. Глава европейской дипломатии настаивает, что страны ЕС, подписавшие с Киевом двусторонние соглашения об обеспечении безопасности, должны определить, что именно подразумевают эти обязательства.

Каллас дала интервью в преддверии саммита лидеров ЕС, который пройдет сегодня. В Брюссель прилетел и Зеленский. Основная тема переговоров — изменение роли Евросоюза в поддержке Украины на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

„Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира“, — считает глава европейской дипломатии.

„Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, что на самом деле защищает вас и оберегает вас, когда кто-то нападает на вас? Все государства-члены ЕС, подписавшие соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, должны ответить: что это такое? Что они готовы предложить, чтобы эти гарантии безопасности не были пустыми?“ — добавила она.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с Зеленским и группой европейских лидеров, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.