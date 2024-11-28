Каковы возможности западных ракет в войне РФ против Украины?

ATACMS

ATACMS - это баллистический ракетный комплекс производства американской оборонной компании Lockheed Martin. Ракеты, длиной в четыре метра, диаметром в 610 миллиметров и весом более полутора тонн, могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Ракеты ATACMS относятся к классу баллистических ракет малой дальности. Наиболее дальнобойные варианты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Первые ее модели были поставлены вооруженным силам США в 1990 году. ATACMS применялись американцами, в частности, в ходе вторжения в Ирак и войны в Афганистане. С тех пор они неоднократно дорабатывались и совершенствовались. Цена одной ракеты составляет до 1,7 млн долларов. По данным онлайн-журнала The Warzone, украинские военные впервые применили ATACMS осенью 2023 года, нанеся тогда удар по оккупированной Россией территории Украины.