Каковы перспективы признания «Паспорта новой Беларуси» странами Евросоюза?

В ответ он заметил, что у него тоже иногда складывается впечатление, что Запад не использует все возможности давления на режим Лукашенко. «Он (Лукашенко) рассматривается как нечто наряду с Путиным, что само собой является на сегодняшний день большим риском и проблемой. И к самому Лукашенко обращаются только тогда, когда случается что-то неординарное или когда происходят процессы, связанные с совместными решениями с Российской Федерацией. Если бы Запад взялся всерьез за режим Лукашенко, то есть, пригрозил бы или начал подготовку такого пакета санкций, который бы вел к ослаблению режима, и это стало бы всем известно, это дало бы результат», — уверен евродепутат.