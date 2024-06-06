Каким западным оружием Украина будет бить по целям в России

Нидерланды и Дания позволили наносить удары боевыми самолетами F-16, которые вскоре будут переданы Украине, а Бельгия - нет. Италия на днях сообщила о предоставлении Киеву еще одной системы противовоздушной обороны SAMP/T, но отметила, что ее использование не санкционировано над территорией России. Зато Германия и США после долгих колебаний во властных кабинетах все-таки дали „зеленый свет“ ударам по России „в рамках международного права“, то есть с целью самозащиты.
Среди западных партнеров нет единства в вопросе ударов по российской территории на фоне того, что президент Владимир Путин продолжает открыто запугивать страны Европы, намекая на свою ядерную „красную кнопку“. Может ли такое точечное применение западного оружия вообще быть эффективным и что именно может „прилететь“ на объекты на территории России?
„Патриоты“ из ФРГ - для противодействия авиабомбам
Комментируя решение Германии разрешить использование предоставленного Украине оружия по целям на территории России, генерал-майор Кристиан Фройдинг (Christian Freuding) обратил внимание, в частности, на роль систем противовоздушной обороны. Берлин предоставил Киеву две батареи одного из самых мощных зенитно-ракетных комплексов мира - Patriot. „Вполне можно представить, что системы Patriot будут теперь использоваться в районе Харькова и над территорией России. Они прекрасно подходят, чтобы противодействовать российским самолетам, которые сбрасывают ужасные управляемые авиабомбы“, - отметил Фройдинг в интервью немецкому телеканалу ARD в воскресенье, 2 июня.
Заявление немецкого генерала, координирующего в бундесвере помощь Украине, перекликается с выпущенным 31 мая пресс-релизом правительства Германии. В нем решение Берлина было обосновано, прежде всего, ударами с территории России по Харьковщине. Особой разрушительной силой обладают УАБы - управляемые авиабомбы, сбрасываемые самолетами, находящимися над территорией России. Москва все чаще использует эти бомбы, так как они значительно дешевле высокоточных крылатых ракет. Но из-за своей неточности эти авиабомбы несут особую опасность для гражданского населения. Крупнейшие из них уничтожают все вокруг в радиусе нескольких сотен метров.
Сбивать российские самолеты по ту сторону границы
Эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) в интервью DW назвал именно зенитно-ракетные комплексы Patriot ключевым оружием, предоставленным Германией, расширение использования которого на территорию России будет иметь наибольшее влияние на ход боевых действий. „Если использовать эти системы для защиты Харькова и других пограничных городов, они могут сбивать российские самолеты по ту сторону российской границы, прежде чем те смогут сбросить свои управляемые авиабомбы“, - отметил Грессель. Эксперт добавляет, что сбрасывающие УАБы самолеты являются уязвимыми для систем ПВО наземного базирования, поскольку чтобы сбросить планирующую бомбу на максимальное расстояние они должны лететь на большой высоте.
Управляемые или, как их еще называют, планирующие авиабомбы, могут лететь на расстояние до 70 километров, пояснил DW авиаэксперт Валерий Романенко. Поэтому в случае расположения недалеко от российской границы систем Patriot российским самолетам придется залетать в зону досягаемости украинских систем ПВО, чтобы сбросить эти бомбы. „Ни один советский зенитно-ракетный комплекс, находящийся на вооружении Украины, не может по своей дальности сбивать самолеты, которые запускают УАБ. Это могут делать только „Патриоты“, дальность действия которых достигает 160 километров“, - констатирует Романенко. Густав Грессель, однако, предостерегает от завышенных ожиданий относительно максимальной дальности. „Земля - круглая. Начиная от 40 километров расстояния изгиб горизонта приводит к тому, что объекты могут лететь за горизонтом радаров. Если по пути есть холмы или здания, это может еще более увеличить „серые пятна“ для радаров“, - напоминает эксперт.
Впрочем, главная проблема Украины в том, что этих американских систем пока лишь несколько единиц. Чтобы защитить от российских ракет и бомб всю Украину, как в апреле заявил президент Владимир Зеленский, их нужно по меньшей мере 25. Известно, что часть „Патриотов“ прикрывают от российских ракет Киев, базирование остальных батарей неизвестно. Самым резонным использованием для них в условиях дефицита систем ПВО эксперты называют прикрытие крупных городов и ключевых объектов критической инфраструктуры.