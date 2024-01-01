Какие испытания ожидают Евросоюз в 2024 году

Для того, чтобы изменить существующий порядок принятия решений в Брюсселе, требуется единодушное согласие всех стран-членов ЕС. В прошлые годы ЕС не смог убедить в этом Венгрию и Польшу, которые используют свое право вето, блокируя решения Брюсселя. Судебные разбирательства из-за нарушений принципов правового государства пока ни к чему не привели. В 2024 году премьер Венгрии Виктор Орбан не собирается отказываться от своей позиции. А в Польше после прихода к власти бывшего главы Евросовета Дональда Туска и его проевропейской партии, надеются на перемены.

20 лет назад после вступления в ЕС 8 новых стран, среди которых были Мальта и Кипр, у ЕС несколько с опозданием появились лиссабонские соглашения, своего рода Конституция ЕС. Будут ли их придерживаться и в 2024 году?

Если республиканец Дональд Трамп несмотря ни на что все же вернется в Белый дом, для ЕС и НАТО это будет означать тяжелые времена. Европа рискует потерять важнейшего союзника в лице США в поддержке Украины, сдерживании России и в торговых отношениях. Чтобы держать непредсказуемого Трампа под контролем, ЕС может предложить самостоятельно финансировать военную помощь Украине и дальше. Германо-американская торговая палата исходит из того, что Трамп будет требовать от ЕС штрафные пошлины. В свою очередь ЕС должен будет увеличить ввозные пошлины. Это негативно отразится на объемах торговли и экономическом росте. Ухудшатся ли еще сильнее при Трампе отношения с Китаем - важнейшим торговым партнером многих стран ЕС? В этом случае мир станет еще более нестабильным - это кошмарный сон для внешнеполитических экспертов в Брюсселе. И только один европейский политик этому, похоже, рад - Виктор Орбан. Венгерский премьер будет рад видеть своим союзником Дональда Трампа.