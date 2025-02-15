Как Вэнс шокировал Мюнхен, и чего ждет Зеленский

Что говорили об Украине в коридорах Мюнхена

Подготовка переговоров Трампа с Путиным стала главной темой бесед журналистов и экспертов в кулуарах Мюнхенской конференции. Собеседники DW говорили, что потрясены темпом сближения Москвы и Вашингтона. Ошибкой многие называли то, что Дональд Трамп еще до начала переговоров с Путиным пошел на уступки, например, дав понять, что Украине придется отказаться от членства в НАТО. Среди тех, кто критикует подход Трампа, - глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). „Я не думаю, что это правильный путь ведения переговоров с россиянами“, - сказал бывший дипломат.

В оценках действий нового главы Белого дома в Мюнхене часто звучало слово „хаос“: мол, заявлений представителей новой администрации США так много, что трудно за всем уследить, а ясности в отношении Украины нет. Какими могут быть гарантии безопасности, если не членство в НАТО? Вопрос открытый. Кто-то считает, что это могут быть только поставки оружия. Кто-то полагает, что, помимо этого, Украина могла бы рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз. Об этом говорила в Мюнхене глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Но скептики полагают, что такой вариант могут затормозить те страны, которые видят в Украине конкурента на рынке.