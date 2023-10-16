Как в США изменилось отношение к Израилю и ХАМАС со времени прошлого конфликта?

Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, проведенному в прошлую пятницу, 41% респондентов согласились с утверждением «США должны поддерживать Израиль» в его конфликте с ХАМАС. В 2014 году, во время предыдущей израильской операции в секторе Газа, таких насчитывалось 22%.
За то, чтобы США выступили в поддержку палестинцев, сейчас, как и в 2014 году, высказались 2% опрошенных.
Высокий уровень поддержки Израиля демонстрируют сторонники обеих ведущих партий, хотя среди республиканцев этот уровень традиционно выше, чем у демократов (54% и 37% соответственно).
78% опрошенных (94% демократов и 71% республиканцев) согласились с утверждением «американские дипломаты должны активно работать над планом, который позволил бы гражданскому населению, бегущему от столкновений в Газе, перебраться в безопасную страну». Против этого выступили 22%.
При этом почти 40% опрошенных младше 40 лет считают, что в войне между Израилем и ХАМАС США должны выполнять роль «нейтрального медиатора».
Молодые люди также меньше поддерживают Израиль, чем более взрослые американцы (20% к 53%) - как отмечает агентство, это потенциально тревожный знак для Израиля, который традиционно полагается на помощь Вашингтона в области вооружения и международной дипломатической поддержки.
78% респондентов согласились с утверждением, что «американские дипломаты должны активно работать над планом, который позволит мирным жителям, спасающимся от боевых действий в Газе, переселиться в безопасную страну».
Данные соцопроса также выявили, что американцы мало верят в способность Джо Байдена или его возможного преемника на президентском посту Дональда Трампа разрешить кризис на Ближнем Востоке.
Всего 26% респондентов заявили, что они больше доверяют Байдену в роли «посредника в установлении мира на Ближнем Востоке» по сравнению с 32%, доверяющими, скорее, Трампу.