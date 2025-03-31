Как Украина и США ссорились из-за стратегии войны, "Москвы", Курска, Бахмута и контрнаступления. Главное из расследования NYT

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом США были втянуты в войну в Украине гораздо больше, чем считалось ранее. Издание New York Times опубликовало большое расследование о том, что почти три года Киев и Вашингтон объединяло неафишируемое партнерство в разведке, стратегии, планировании и технологиях — о чем было известно только узкому кругу американских и союзных чиновников.