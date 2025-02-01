Как указ Трампа повлияет на белорусские медиа в изгнани

„Ситуация серьезная, затронула нас тоже, сейчас подыскиваем варианты альтернативного финансирования - как на эти 90 дней, так и на период после их окончания“, - поделились, в свою очередь, журналисты Белорусского расседовательского центра (БРЦ).

В редакции БРЦ считают, что донаты от аудитории эффективны только, если над ними „ведется системная работа“ и они „составляют хоть сколько-то значимую часть бюджета“.

Между тем одним из первых об открытии сбора на продолжение работы объявило популярное YouTube-шоу „Обычное утро“. Как отмечают в редакции, особенность проекта в том, что он выходит ежедневно, люди работают на полную ставку, и других источников дохода у них нет. Если выпуски приостановить, сотрудники будут вынуждены искать новую работу, и есть опасение, что после собрать ту же команду уже не удастся.