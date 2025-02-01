Как указ Трампа повлияет на белорусские медиа в изгнани

Европейская федерация журналистов (EFJ) призвала европейских доноров помочь независимым СМИ Беларуси на фоне приостановки программ помощи США. Организация отмечает, что указ президента США, в результате которого была приостановлена иностранная помощь, финансируемая Госдепом США и USAID, затронул десятки независимых СМИ в более чем 30 странах.
„Деятельность сетей белорусских журналистов в изгнании также оказалась под угрозой из-за заморозки американской помощи“, - заявляет EFJ.
„Мы уже сейчас ведем переговоры с ЕС и странами отдельно, чтобы увеличить эту поддержку в эти 90 дней, чтобы наши белорусские медиа не остались без возможности работать и говорить правду на весь мир“, - рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время брифинга в Варшаве 26 января. По ее словам, демсилы будут работать по этому вопросу с командой нового президента США.
DW узнала у белорусских журналистов в изгнании, как они собираются пережить следующие три месяца.
БРЦ: „Подыскиваем варианты альтернативного финансирования“
„Конечно, с самого начала работы в изгнании „Зеркало“ получало поддержку от американских партнеров, и нам искренне жаль, что сотрудничество было внезапно прекращено с некоторыми из них“, - рассказали в руководстве интернет-портала.
По словам собеседника DW, „Зеркало“ всегда работало с разными партнерами, и поэтому сейчас продолжит свою деятельность „в прежнем объеме“.
„При этом мы учтем сложившуюся ситуацию при формировании будущей финансовой стратегии“, - добавил собеседник DW.
Напомним, проект „Зеркало“ создан частью бывшей команды крупнейшего белорусского портала Tut.by, разгромленного властями РБ в мае 2021 года.
„Ситуация серьезная, затронула нас тоже, сейчас подыскиваем варианты альтернативного финансирования - как на эти 90 дней, так и на период после их окончания“, - поделились, в свою очередь, журналисты Белорусского расседовательского центра (БРЦ).
В редакции БРЦ считают, что донаты от аудитории эффективны только, если над ними „ведется системная работа“ и они „составляют хоть сколько-то значимую часть бюджета“.
Устойчивых источников финансирования не существует?
Между тем одним из первых об открытии сбора на продолжение работы объявило популярное YouTube-шоу „Обычное утро“. Как отмечают в редакции, особенность проекта в том, что он выходит ежедневно, люди работают на полную ставку, и других источников дохода у них нет. Если выпуски приостановить, сотрудники будут вынуждены искать новую работу, и есть опасение, что после собрать ту же команду уже не удастся.
„Мы объявили сбор на 25 тысяч евро - это работа команды на два месяца, - рассказывает один из создатей „Обычного утра“. Уже удалось собрать половину заявленной суммы, а значит „Обычное утро“ продолжит выходить в феврале.
Тем не менее загадывать, что будет с утренним шоу дальше, собеседник не берется: даже до блокировки американской помощи строить планы на три-шесть месяцев было „большой роскошью“: „Устойчивых источников финансирования белорусских медиа сейчас просто не существует“.
Организаций, с которыми можно вести переговоры о сотрудничестве, не так много и к ним „пошли все“, отмечают в редакции. Донаты не способны закрыть потребности крупных медиа, реклама - тем более: не многие белорусские бизнесы в изгнании готовы пойти на риски и покупать ее у ресусурсов, признанных в РБ „экстремистскими“.
Собеседник добавляет, что пока непонятно, что „значит эта пауза на три месяца“: будет ли после возобновлено финансирование или „все закончится“.
Мелкозеров: „На два месяца нам надо шесть тысяч евро“
Известный белорусский блогер Никита Мелкозеров также признается, что будет просить помощи у зрителей для своего проекта „Загляне сонца“, посвященного белорусскому языку, культуре и истории. „Это очень важный проект, мне кажется, и довольно успешный в своей нише, поэтому сейчас будем спасать его. На два месяца нам надо шесть тысяч евро“, - говорит Мелкозеров.
Что касается его самого известного проекта, YouTube-канала „Жизнь-малина“, то финансирования должно хватить на ближайшие несколько месяцев, уже запланированы съемки трех выпусков.
„Каких-то дорогих выездов у нас никогда не было, была идея съездить в Италию, но в результате мы от нее отказались, потому что не рационально в нашем сегодняшнем положении инвестировать такие деньги в командировку“, - рассказывает блогер.
Мелкозеров считает, что если бы белорусам удалось построить эффективную систему фадрайзинга, это бы пошло на пользу тем, кто, как и он, „создает контент для людей“.
Сумма поддержки всех белорусских медиа на год сопоставима со стоимостью „Леопарда“
Некоторые белорусские медиа в изгнании столкнулись в финансовыми проблемами задолго до приостановки финансирования по программам США.
В конце 2023 года проект Reform.news оказался на гране закрытия. Журналисты обратились к читателям с просьбой поддержать их. Тогда на работу редакции собрали более 50 тысяч евро. Этих денег, по словам главреда Reform.news Федора Павлюченко, хватило на год работы, но это „была экстренная помощь, по большому счету разовая“.
„Я не думаю, что современное белорусское общество, те люди, которые находятся за границей, способны финансировать независимые медиа полноценно“, - говорит Павлюченко.
Он считает, что нынешняя ситуация в конечном счете негативно отразится на всех белорусских медиа в изгнании, а не только на тех, кто получал помощь от США. Из-за приостановки финансирования в рамках USAID европейские доноры будут вынуждены экстренно перераспределять свои бюджеты.
Павлюченко уверен, что западным партнерам необходимо объяснить значимость работы независимых белорусских медиа. Собеседник считает, что именно они, возможно, способствовали тому, чтобы Беларусь не принимала участия в войне в Украине.
„Мне кажется, что белорусские медиа в этом смысле сыграли как предохранитель, как институция, которая в том числе объясняла белорусам, что происходит в регионе, как опасна война, кто ее начал, кто виноват“, - поясняет Павлюченко.
По его подсчетам, сумма поддержки всех белорусских медиа на год сопоставима со стоимостью одного танка Leopard („Леопард“). „Я думаю, что это не такие большие расходы, а эффект от такой инвестиции просто колоссальный“, - говорит главред Reform.news.