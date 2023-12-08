Как понимать видео с задержанными и раздетыми палестинцами в Газе

 
bbcrussian.com
Izraelio gynybos ministras įsakė visiškai apgulti Gazą
Izraelio gynybos ministras įsakė visiškai apgulti Gazą
ФОТО: Scanpix
Пока в районе города Хан-Юнис и на севере Газы продолжаются боевые действия, в соцсетях появилось видео десятков палестинцев, задержанных израильскими военными.

На видео, подлинность которого подтверждена Би-би-си, раздетые до нижнего белья мужчины стоят на коленях под охраной израильских солдат.

Судя по всему, все они были задержаны в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора Газа. По словам палестинских СМИ, среди задержанных есть один известный журналист.

На видео мужчины выстроены в линию на тротуаре, причем ранее им, судя по всему, приказали снять обувь, которая валяется на проезжей части. Их охраняют вооруженные израильские солдаты с бронетехникой.

На других кадрах видно, как их перевозят на военных грузовиках. В израильских СМИ этих людей называют боевиками ХАМАС, которые сдались в плен.

Еще на одном из кадров, достоверность которого пока не подтверждена Би-би-си, люди на коленях и с завязанными глазами стоят в большой песчаной яме.

ЦАХАЛ эти кадры напрямую не комментировал, однако в четверг представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что "бойцы ЦАХАЛ и сотрудники Шин-Бет [служба контрразведки] задержали и допросили сотни подозреваемых террористов".

"Многие из них сдались сами за последние сутки. Информация, полученная в ходе их допросов, помогает продолжать боевые действия".

В пятницу представитель израильского правительства Эйлон Леви сообщил Би-би-си, что мужчины были задержаны в Джабалии и Шеджайе на севере Газы, которые он назвал "оплотами и центрами притяжения ХАМАС".

"Мы говорим о мужчинах военного возраста, обнаруженных в районах, откуда гражданские лица должны были эвакуироваться несколько недель назад", — сказал он.

Леви добавил, что их будут допрашивать, чтобы "выяснить, кто действительно является террористом ХАМАС, а кто нет".

Он подчеркнул, что задержанные были обнаружены в районах, где израильские войска вели "ближний бой" с боевиками ХАМАС. По его словам, они "намеренно маскировались под гражданских лиц" и действовали из гражданских зданий.

Среди задержанных действительно был замечен известный палестинский журналист Диаа аль-Кахлут, корреспондент газеты "Аль-Араби аль-Джадид".

По словам этого издания, аль-Кахлут вместе со своими братьями, другими родственниками и "иными мирными жителями" был арестован израильскими военными в городе Бейт-Лахия.

Газета резко осудила "унизительный", как она выразилась, арест своего журналиста, добавив, что военные заставили арестованных раздеться и "при аресте подвергли их инвазивному обыску и унизительному обращению, а затем увезли в неизвестном направлении".

Издание "требует от международного сообщества, защитников прав журналистов и наблюдательных органов осудить продолжающиеся притеснения" Израилем журналистов в Газе.

Би-би-си обратилась к ЦАХАЛ с просьбой прокомментировать предположительное задержание Диаа аль-Кахлута.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии