Как конфликт Израиля и ХАМАС уже влияет на войну России против Украины?

Днем 11 октября США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. В тот же день в Израиль прибыл самолет с американской военной помощью, в частности, боеприпасами, которые Белый дом пообещал предоставить по просьбе израильского правительства после нападения ХАМАС.

«У нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать», — добавил он.

«Решительно отвергаем мысль, что США не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль», — подчеркнул официальный представитель американского президента по вопросам безопасности Джейк Салливан.

Хотя Белый дом ранее называл этого политика распространителем «российской дезинформации», тезис об ограничении западной поддержки Киева из-за конфликта в Израиле небезоснователен. Хотя сейчас администрация Джо Байдена и Пентагон его публично опровергают.

« Израиль оказался перед экзистенциальной угрозой. Любое финансирование Украины необходимо срочно перенаправить в Израиль», — заявил 9 октября сенатор от штата Миссури республиканец Джош Гоули.

Но открытым остается вопрос, что будет, если нынешнее противостояние в Израиле превратится в такой же затяжной конфликт, как война в Украине?

Оружие, которого всегда мало

Заявления о собственном мощном военно-промышленном комплексе Израиля — это в основном миф и стереотип, а не реальность, считает военный эксперт компании Defense Express Иван Киричевский.

Он указывает, что, например, гордость израильского бронетанкового производства — танк Merkava с системой активной защиты плохо себя проявил в реальных боевых действиях.

Что касается еще одной гордости израильского ВПК — системы противовоздушной обороны «Железный купол», то она является продуктом кооперации с американскими подрядчиками. Так что в условиях продолжительной эксплуатации ПВО Израилю требуется поддержка США с ракетами и комплектующими, уверен эксперт.