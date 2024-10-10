Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам: новый поворот в деле Wildberries

Он также возмутился тем, что тела двух погибших в перестрелке у офиса Wildberries охранников, уроженцев Ингушетии, в аэропорту Магаса встречали сотни людей. „Когда чеченцев убивали, <…> мы же не устраивали митинги. Когда были такие случаи, мы решали их через мулл, по всем правилам и нормам. Я говорю этим ингушским героям, которые с бородами — вы свои бороды сбреете и будете с хвостиками ходить. Я — Кадыров. Я всюду хожу. Кто из вас мужчина — объявляйте кровную месть. Пусть хоть один из вас выйдет вперед и объявит. Тогда я покажу вам, как Кадыров действует“, — заявил глава Чечни.