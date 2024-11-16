Кабмин Нидерландов избежал раскола из-за обвинений в расизме

Коалиционные партии в правительстве Нидерландов предотвратили его раскол и разрешили свой спор по поводу якобы расистских высказываний ряда министров. После многочасовых кризисных переговоров в Гааге премьер-министр Дик Схоф заявил в пятницу, 15 ноября, что коалиция остается у руля.

„В правительстве не было и нет расизма“, - привело слова главы кабмина агентство dpa.

Кризис был вызван предположительно оскорбительными высказываниями министров о мусульманах и марокканцах в Нидерландах после нападений на израильских футбольных фанатов в Амстердаме на прошлой неделе.

Госсекретарь и уроженка Марокко подала в отставку