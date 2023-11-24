К акции протеста польских перевозчиков на границе с Украиной присоединились фермеры

К акции протеста польских перевозчиков, которые блокируют движение грузового транспорта на границе Польши и Украины, присоединились фермеры.

Они выступают против импорта зерна из соседней страны, заявляя, что поток более дешевой продукции из Украины наносит серьёзный урон их бизнесу.

Фермеры также требуют субсидий на кукурузу и снижения сельскохозяйственного налога.



"Компенсации, дополнительные выплаты здесь нужны по одной простой причине: такая цена - не вина фермеров, это вина предыдущего правительства, которое не охраняло границу, не обеспечило нормальное функционирование торговли в Польше. Сельскохозяйственные рынки в стране разрушены", - заявил лидер объединения польских фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчак.