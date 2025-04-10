JPMorgan: Пересмотр пошлин Трампом не снизил риск рецессии

Это неизбежно отразится на экономике партнеров США, среди которых - Германия, прогнозирует Институт экономических исследований (ifo). По данным немецких аналитиков, экспорт из ФРГ в США упадет на 15 процентов , если ЕС и Вашингтон не придут к какому-либо соглашению или Трамп не пересмотрит свое решение о пошлинах. При этом ЕС не попал в „льготный список“ Трампа, так как Еврокомиссия заявила о готовности ответить на действия американского президента. „Тарифная планка“ Трампа в отношении ЕС установлена на отметке в 20 процентов .