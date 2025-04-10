JPMorgan: Пересмотр пошлин Трампом не снизил риск рецессии

Крупнейший банк США JPMorgan Chase не стал отказываться от своего негативного прогноза экономики страны и назвал решение Дональда Трампа об отсрочке введения пошлин „концом начала“ торговой войны. Об этом в среду, 9 апреля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет экономистов банка.
Аналитики JPMorgan по-прежнему считают, что вероятность рецессии в США и мире составляет 60 процентов. „В сочетании с продолжающимся политическим хаосом в торговых и внутренних фискальных вопросах, а также все еще большими потерями на фондовых рынках и ударом по доверию, по-прежнему трудно ожидать, что США избегут рецессии“, - цитирует CNN банковских экспертов.
В то же время в банке считают позитивным решение Трампа отложить ввод полноценных таможенных пошлин для большинства стран мира. Ранее в этот же день президент США заявил об отсрочке в 90 дней для 75 стран, которые не стали вводить ответные меры на предыдущее решение Трампа в этом вопросе и „связались“ с представителями его команды.
Однако то, что Трамп оставил планку в 10 процентов пошлин даже для этих стран все еще является „большим шоком“, который в 7,5 раза превышает шок от торговой войны США и Китая 2018-2019 гг. (ее инициатором также был Дональд Трамп). „Более шокирующим является повышение тарифов в Китае до поразительных 125%“, - отметили в банке.
„Мы считаем, что торговая война США далека от завершения, и сегодня был лишь конец начала“, - констатирует JPMorgan.
Гендиректор JPMC: Экономические войны ведут к войнам полноценным
Днем ранее рецессию в США предрек генеральный директор и председатель правления JPMorgan Chase Джеймс Даймон. В письме к акционерам банкир раскритиковал решения президента США, которые можно трактовать как начало „торговой войны“. По мнению Даймона, от действий Дональда Трампа пострадала не только экономика самих США, но и „исключительная репутация“ страны на мировой экономической арене.
Кроме того, Даймон указал на связь состояния экономики и национальной безопасности - экономические войны в прошлом нередко приводили к войнам полномасштабным, отметил банкир. „Мы сталкиваемся с самой опасной и сложной геополитической и экономической обстановкой со времен Второй мировой войны“, - констатировал Даймон, добавив, что Америка „неизбежно ослабеет“, если военные и экономические союзы стран Запада будут разрушены.
Позиция главы JPMorgan в отношении к пошлинам Трампа изменилась. Ранее он призывал критиков „смириться с этим“, утверждая, что „умеренная инфляция“ станет стоящим компромиссом в вопросе защиты национальных интересов.
Рецессию из-за действий Трампа прогнозируют и в Германии
JPMorgan - не единственная организация, которая тревожно реагирует на последние действия президента США. Вероятность экономического спада в США спустя почти неделю после введения импортных пошлин более вероятной стали считать аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. В настоящий момент банк оценивает вероятность рецессии в США в 45 процентов.
Это неизбежно отразится на экономике партнеров США, среди которых - Германия, прогнозирует Институт экономических исследований (ifo). По данным немецких аналитиков, экспорт из ФРГ в США упадет на 15 процентов, если ЕС и Вашингтон не придут к какому-либо соглашению или Трамп не пересмотрит свое решение о пошлинах. При этом ЕС не попал в „льготный список“ Трампа, так как Еврокомиссия заявила о готовности ответить на действия американского президента. „Тарифная планка“ Трампа в отношении ЕС установлена на отметке в 20 процентов.