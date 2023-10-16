Израильская разведка рекомендовала правительству страны закрыть бюро Al Jazeera в Израиле

"Моссад" предоставил правительству данные, подтверждающие, что сотрудники телеканала раскрывают информацию о месторасположении сил Армии обороны Израиля и тем самым подвергают военных опасности.

Предложение главы израильского Минсвязи также поддержали в Генштабе и Минобороны Израиля. Сдержанную позицию в отношении закрытия Al Jazeera в Израиле выражает Служба общей безопасности страны, но против закрытия телеканала не возражает. В МИД страны тоже поддержали эту меру, но напомнили о возможных негативных репутационных последствиях этого решения.

Вопрос о возможном закрытии бюро Al Jazeera в Израиле будет рассмотрен кабмином страны в понедельник, 16 октября.

15 октября в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ" главы Минсвязи страны Шломо Караи заявил, что намерен добиваться одобрения правительством страны предложения о закрытии израильского бюро Al Jazeera.