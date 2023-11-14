Израильская полиция расследует ряд случаев сексуального насилия со стороны ХАМАС 7 октября

«У нас есть многочисленные свидетели по нескольким делам», - сказал Давид Кац, возглавляющий отдел уголовного розыска «Лахав 443», после того как показал журналистам запись показаний женщины, выжившей после нападения на рейв-фестиваль.
В результате ракетного обстрела и штурма боевиками ХАМАС фестиваля «Нова» невдалеке от границы с сектором Газа ранним утром 7 октября погибло не менее 260 человек. Другие были похищены и увезены в заложниках в Газу.
Выжившая участница фестиваля рассказала, как девушку на ее глазах боевики подвергли групповому изнасилованию, после чего изувечили, а затем застрелили, не переставая насиловать.
После брифинга комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай заявил Би-би-си, что это не единичное свидетельство. По его словам, о характере некоторых актов насилия трудно говорить.
Мы не приводим ужасающих подробностей этих рассказов по этическим соображениям.
Яаков Шабтай добавил, что цель боевиков, пришедших на фестиваль, была в том, чтобы доставить жертвам максимальные мучения и предельно унизить их.
Комиссар также сообщил, что в некоторых случаях следователи полагаются на кадры, снятые ХАМАС.
По словам участников расследования, во многих районах, где были совершены нападения, в течение 48 часов, когда необходимо проводить судебно-медицинскую экспертизу по факту сексуального насилия, все еще велись боевые действия.
У тел, поступивших на главную армейскую базу, были взяты образцы ДНК для идентификации, но, по словам полицейских, вначале основное внимание уделялось установлению личности погибших и информированию их семей.
Руководитель одного из подразделений, занимающегося сбором доказательств, заявил, что в настоящее время «нет ни одной известной живой жертвы» сексуального насилия, которую можно было бы идентифицировать, а многие из тех, кто пережил нападения, по имеющимся данным, слишком травмированы, чтобы давать показания.
Как мы рассказывали ранее, психологическое состояние выживших участников фестиваля таково, что не менее десяти из них пришлось принудительно госпитализировать в специализированные психиатрические учреждения.