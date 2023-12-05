Израильская армия захватила центр управления ХАМАС в Джабалии

ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль опорные пункты, с которых ХАМАС организовывал атаки. Также сообщается о захвате командно-контрольного центра ХАМАС и обнаружении «материалов для наблюдения и контроля, оружия и карт».

На видео, опубликованном ЦАХАЛ, видно, как мощные удары наносятся по зданию, которое обозначено как «военный комплекс ХАМАС». Здание сильно повреждено.