Израильская армия атаковала военные объекты на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по „военному объекту, зенитным орудияи и инфраструктуре ракет класса „земля-воздух“ в Сирии“. Соответствующее сообщение было опубликовано в ее Telegram-канале в ночь на субботу, 3 мая. В нем также сказано, что ЦАХАЛ „продолжит действовать по мере необходимости, чтобы защитить израильское гражданское население“.

Днем 3 мая в том же канале был опубликован новый пост. В нем говорится, что за прошедшую ночь пять сирийских друзов, „получивших ранения на территории Сирии“, были эвакуированы на лечение в Израиль. Как именно были получены ранения - израильские военные не уточняют.