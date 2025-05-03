Израильская армия атаковала военные объекты на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по „военному объекту, зенитным орудияи и инфраструктуре ракет класса „земля-воздух“ в Сирии“. Соответствующее сообщение было опубликовано в ее Telegram-канале в ночь на субботу, 3 мая. В нем также сказано, что ЦАХАЛ „продолжит действовать по мере необходимости, чтобы защитить израильское гражданское население“.
Днем 3 мая в том же канале был опубликован новый пост. В нем говорится, что за прошедшую ночь пять сирийских друзов, „получивших ранения на территории Сирии“, были эвакуированы на лечение в Израиль. Как именно были получены ранения - израильские военные не уточняют.
ЦАХАЛ намерен предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень на юге Сирии и продолжает следить за развитием событий, готовясь к обороне и различным сценариям, добавили в израильской армии.
Днем ранее израильские войска атаковали цель возле президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. „Это - четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания (сирийских. - Ред.) войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы для друзской общины“, - говорится в его заявлении, выдержки из которого привело агентство Reuters.
Столкновения друзов с проправительственными силами на юге Сирии
В ночь на 29 апреля в южном пригороде Дамаска начались бои между проправительственными сирийскими войсками и силами местных друзов. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), за два дня погибли более ста человек. Духовный лидер сирийских друзов шейх Хикмат аль-Хиджри назвал происходящее „кампанией геноцида“ и потребовал вмешательства в ситуацию от международных сил.
1 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила насилие против друзского меньшинства в Сирии. „Недавнее насилие и подстрекательская риторика, направленная на членов друзской общины в Сирии, достойны осуждения и неприемлемы“, - заявила она. По ее словам, переходные власти в Дамаске должны „остановить боевые действия“, привлечь виновных к ответственности и „обеспечить безопасность всех сирийцев“.
Друзы - арабоязычная этноконфессиональная группа. Ее представители проживают преимущественно в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании.