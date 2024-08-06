2024.08.06 11:12

Израиль заявил об убийстве командиров ХАМАС и "Хезболлах"

 
Deutsche welle
Hamas ir Izraelio karas
Hamas ir Izraelio karas
ФОТО: - | AFP / Scanpix

Командир ХАМАС Азиз убит в секторе Газа, а командир „Хезболлах“ Джавад - в результате авиаудара на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 5 августа, заявила об убийстве командира батальона радикального исламистского движения ХАМАС Джабера Азиза в секторе Газа. Спустя несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара на юге Ливана был также убит командир шиитского радикального движения „Хезболлах Али Джамаль Альдин Джавад.

По утверждению израильской армии, Джабер Азиз был убит днем ранее, 4 августа, в результате удара по зданиям школ „Хасан Саламе“ и „Насер“ в секторе Газа - там располагался командный пункт ХАМАС. Вместе с командиром были убиты „другие террористы“. Азиз с 2020 командовал батальоном ХАМАС „Аль-Фуркан“. Он планировал террористические атаки на Израиль в октябре 2023 года и сам участвовал в них, заявили в ЦАХАЛ.

В районе Эбба на юге Ливана был также убит Али Джамаль Альдин Джавад - командир спецподразделения „Радван“ в составе „Хезболлах“. ЦАХАЛ прикрепил к сообщению видео атаки. На нем видно, как израильская армия атакует машину, находящуюся в движении.

Удар Израиля по Бейруту

30 июня Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, в результате которого пострадали более 70 человек. ЦАХАЛ заявил, что целью удара был командир „Хезболлах“, ответственный за убийство 12 детей и подростков при обстреле деревне Мадждаль Шамс.

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