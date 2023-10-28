Израиль заявил об убийстве главы воздушных сил ХАМАС

По словам военных, Абу Ракабе отвечал за управление беспилотниками, парапланами, системами воздушного обнаружения и противовоздушной обороны террористической группировки.

ЦАХАЛ утверждает, что он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении атаки ХАМАС 7 октября. Он руководил террористами, проникшими на юг Израиля на парапланах, а также атаками беспилотников на наблюдательные пункты ЦАХАЛ.



В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что боевики в Газе готовы противостоять израильским атакам "в полную силу", сообщает Reuters.