Израиль заявил, что откладывает освобождение палестинских заключенных

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал заявление рано утром в воскресенье, в котором говорится, что освобождение более 600 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено „до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний“.

Его заявление — это отсылка на поведение боевиков ХАМАС во время последних передач заложников, которое, по словам чиновников ООН, противоречит международному праву, поскольку не было уважительным, пишет Reuters. Кроме того, шквал возмущения в Израиле в начале февраля спровоцировало и физическое состояние отпущенных заложников. Нетаньяху тогда пообещал, что такое обращение с заложниками не останется без ответа, но не уточнил, что именно он намерен предпринять.