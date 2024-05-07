Израиль захватил палестинскую часть КПП в городе Рафах

Израильские военные в ночь на вторник, 7 мая, сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.

Вечером 6 мая израильские военные сообщили о нанесении "прицельных ударов" по восточной части Рафаха, в результате которых было убито 20 боевиков террористичекой группировки ХАМАС. Солдаты также нашли три тоннельные шахты. Представитель израильской армии сообщил, что значительное большинство гражданских лиц уже покинули зону эвакуации в Рафахе.

КПП "Рафах" остановил работу