Израиль захватил палестинскую часть КПП в городе Рафах

Израильские военные в ночь на вторник, 7 мая, сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.
Вечером 6 мая израильские военные сообщили о нанесении "прицельных ударов" по восточной части Рафаха, в результате которых было убито 20 боевиков террористичекой группировки ХАМАС. Солдаты также нашли три тоннельные шахты. Представитель израильской армии сообщил, что значительное большинство гражданских лиц уже покинули зону эвакуации в Рафахе.
КПП "Рафах" остановил работу
КПП "Рафах" к югу от города Газа был захвачен танкистами одной из израильских бронетанковых бригад, сообщили израильские военные и палестинская сторона. Представитель Палестинской национальной администрации сообщил, что КПП, через который проходила большая часть гуманитарной помощи для сектора Газа, остановил работу.
"Вся западная часть Рафаха превратилась в театр военных действий, бомбардировки не прекращаются", - сказал представитель, добавив, что гуманитарные работники покинули этот район, опасаясь обстрелов.
Накануне Израиль приступил к эвакуации мирных жителей из Рафаха, готовясь к наступлению на этот город, который в Израиле называют последним бастионом ХАМАС в секторе Газа. Союзники настоятельно призывали Израиль отказаться от военной операции, опасаясь многочисленных мирных жертв. В Рафах прибыло более миллиона палестинских беженцев, спасаясь от боев в других районах сектора Газа.