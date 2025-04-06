Израиль задержал и депортировал двух парламентариев Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вечером в субботу, 5 апреля, выразил обеспокоенность тем, что Израиль задержал двух британских парламентариев и отказал им во въезде в страну. Как уточнило агентство AFP, речь идет о членах правящей Лейбористской партии Юане Яне и Абтисаме Мохамеде, которые в составе общей делегации ранее вылетели в Израиль, но им запретили въезд и депортировали. „Неприемлемо, контрпродуктивно и вызывает глубокую озабоченность тот факт, что два британских депутата, находившихся в составе парламентской делегации в Израиле, были задержаны и получили отказ во въезде от израильских властей“, - говорится в заявлении Лэмми.
Глава британского МИД „ясно дал понять своим коллегам“ в правительстве Израиля, что с представителями парламента королевства „так обращаться нельзя“. „В центре внимания правительства Великобритании остается обеспечение возвращения к режиму прекращения огня и переговоров, чтобы остановить кровопролитие, освободить заложников и положить конец конфликту в секторе Газа“, - подчеркнул Дэвид Лэмми.
По информации издания The Times of Israel, в ходе допроса Ян и Мохамед заявили, что прибыли в Израиль из города Лутон в составе официальной делегации и „намеревались задокументировать действия израильских сил безопасности“. Однако израильская сторона сочла их цели провокационными и направленными на распространение предвзятого отношения к действиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в сообщении.
Возобновление боев в секторе Газа
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по объектам палестинского радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, где с 19 января действовало соглашение о прекращении огня. Позднее, 19 марта, Израиль возобновил и наземную операцию. Ее цель, как заявили в правительстве, - усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, которые до сих пор остаются в плену.
В ночь на 6 апреля The Times of Israel сообщило со ссылкой на палестинские СМИ, что в результате новых ударов ЦАХАЛ по сектору Газа погибло не менее 9 человек.