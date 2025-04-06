Израиль задержал и депортировал двух парламентариев Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вечером в субботу, 5 апреля, выразил обеспокоенность тем, что Израиль задержал двух британских парламентариев и отказал им во въезде в страну. Как уточнило агентство AFP, речь идет о членах правящей Лейбористской партии Юане Яне и Абтисаме Мохамеде, которые в составе общей делегации ранее вылетели в Израиль, но им запретили въезд и депортировали. „Неприемлемо, контрпродуктивно и вызывает глубокую озабоченность тот факт, что два британских депутата, находившихся в составе парламентской делегации в Израиле, были задержаны и получили отказ во въезде от израильских властей“, - говорится в заявлении Лэмми.