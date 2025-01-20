Как пишет The Times of Israel , речь идет об освобождении 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима. По данным портала Ynet, среди них 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних мужского пола и 12 мужчин, осужденных за относительно мелкие правонарушения.

По данным последних, два автобуса с тонированными стеклами покинули территорию военной тюрьмы Офер, находящуюся на Западном берегу реки Иордан .

Израиль выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках сделки с террористическим движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа , передает в ночь на понедельник, 20 января, агентство Reuters со ссылкой на Управление тюрем Израиля, которое называет освобожденных палестинцев террористами. Эту информацию подтвердили журналисты агентства AFP.

ХАМАС вернул Израилю трех заложниц

За несколько часов до этого палестинское радикальное движение освободило трех израильских заложниц: 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штайнбрехер. Их передали Международному Комитету Красного Креста в рамках выполнения первой фазы соглашения между воюющими сторонами.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные в сопровождении военнослужащих и сотрудников сил безопасности были перевезены в Израиль, их ждет медицинский осмотр для оценки их состояния.

236 палестинских заключенных сразу уедут в третьи страны