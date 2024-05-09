Израиль вновь открыл пропускной пункт "Керем-Шалом" в сектор Газа

Работники покинули этот район из-за израильских атак в его окрестностях.
КПП "Керем-Шалом" был закрыт на выходных после того, как в результате ракетного удара ХАМАС погибли четыре израильских солдата.
Во вторник израильская танковая бригада захватила расположенный неподалеку КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, также вынудив его закрыть.
Эти два перехода являются главными пунктами доставки гуманитарной помощи – продовольствия, медикаментов и других грузов – в сектор Газа, где проживают 2,3 миллиона палестинцев.
В первые недели войны более половины этого населения устремилось в южные районы сектора Газа, спасаясь от боев в северной части анклава.