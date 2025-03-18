Израиль вновь наносит массированные удары по сектору Газа

В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Исламистская группировка призвала США, Катар и Египет возложить полную ответственность за разрыв соглашения на Израиль и призвала Совбез ООН собраться на экстренное заседание для принятия резолюции, обязывающей Израиль прекратить войну, говорится в сообщении. Представители ХАМАС также выступили с заявлением о том, что решение правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновить военные действия Израиля подвергает оставшихся в плену у ХАМАС заложников „неизвестной судьбе“.

Число погибших в результате возобновления израильских ударов на момент публикации возросло до не менее 130 человек, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на данные запрещенного в Израиле телеканала Al Jazeera, который, в свою очередь, ссылается на данные работающих в секторе Газа медиков. Не менее 300 человек получили ранения по всему сектору, среди жертв есть несколько детей, отмечается там.

По словам медиков и очевидцев, которые приводит израильское издание, под удар попали жилые дома в городе Дейр-эль-Балах, а также здания в городах Газа, Хан-Юнис и Рафах.