Израиль ведет "точечную" операцию в Рафахе, в Каире продолжаются переговоры о перемирии. Близок ли выход из тупика?

Израильские официальные лица утверждают, что ХАМАС удерживает 132 заложника, и считают, что 37 из них погибли. Посредники уже несколько месяцев содействуют непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС о втором раунде обмена заложников на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах. Первый такой обмен состоялся в ноябре, но с тех пор переговоры зашли в тупик, поскольку ХАМАС требовал, чтобы любое соглашение включало в себя постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.