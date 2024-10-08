Израиль убил в Ливане главу логистики "Хезболлах"

В результате авиаудара по столице Ливана Бейруту убит Сухейл Хусейн Хусейни, отвечавший в исламском радикальном движении „Хезболлах“ за поставки оружия из Ирана, объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). „Хусейни играл решающую роль в передаче оружия между Ираном и „Хезболлах“ и отвечал за распределение современных вооружений между подразделениями „Хезболлах“, контролируя как транспортировку, так и распределение оружия“, - говорится в сообщении ЦАХАЛ, которое во вторник, 8 октября, цитируют израильские СМИ.
Согласно сведениям израильской армии, Хусейни также „отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее важных проектов „Хезболлах“, включая координацию террористических атак против государства Израиль из Ливана и Сирии“.
Ликвидация руководства „Хезболлах“
В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые „Хезболлах“ использует для оперативной связи. Вечером 27 сентября израильская армия нанесла авиаудар по штабу „Хезболлах“ в южном пригороде Бейрута, убив лидера движения Хасана Насраллу, который руководил „Хезболлах“ более 30 лет.
Вместе с Насраллой были убиты его дочь Зейнаб, ряд высокопоставленных членов движения, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.
Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении „упреждающей военной операции“ против „Хезболлах“. В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. В конце сентября Израиль начал „ограниченную наземную операцию“, в рамках которой наносит удары с воздуха по объектам, связанным с „Хезболлах“, на приграничной территории на юге Ливана.