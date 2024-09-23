2024.09.23 13:26

Израиль сообщил о массированных ударах по базам „Хезболлах“

 
Deutsche Welle
ФОТО: JAAFAR ASHTIYEH | AFP / Reuters / Scanpix

Массированные удары с воздуха наносятся по объектам союзников Ирана в южной части Ливана. Параллельно израильская армия усиливает нажим на боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Израиль после ожесточенных взаимных обстрелов в конце минувшей недели продолжает наносить массированные удары с воздуха по боевикам радикального движения „Хезболлах“ в южном Ливане. В настоящее время ВВС Израиля наносят масштабные удары по целям в Ливане, сообщила израильская армия утром в понедельник, 23 сентября. Какие-либо детали не приводятся. Как сообщает агентство AP, израильские военные призвали ливанцев к „немедленной“ эвакуации из всех зданий, где боевики „Хезболлах“ хранят оружие.

Ранее в северной части Израиля вновь зазвучали сирены воздушной тревоги. Проиранские боевики „Хезболлах“ сообщили о новых обстрелах израильской территории. О жертвах и разрушениях информации нет. Ударам со стороны „Хезболлах“ предшествовали взаимные обстрелы в ночь на 22 сентября.

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Источник
Deutsche Welle
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