Израиль сообщил о массированных ударах по базам „Хезболлах“

Израиль после ожесточенных взаимных обстрелов в конце минувшей недели продолжает наносить массированные удары с воздуха по боевикам радикального движения „Хезболлах“ в южном Ливане. В настоящее время ВВС Израиля наносят масштабные удары по целям в Ливане, сообщила израильская армия утром в понедельник, 23 сентября. Какие-либо детали не приводятся. Как сообщает агентство AP, израильские военные призвали ливанцев к „немедленной“ эвакуации из всех зданий, где боевики „Хезболлах“ хранят оружие.
Ранее в северной части Израиля вновь зазвучали сирены воздушной тревоги. Проиранские боевики „Хезболлах“ сообщили о новых обстрелах израильской территории. О жертвах и разрушениях информации нет. Ударам со стороны „Хезболлах“ предшествовали взаимные обстрелы в ночь на 22 сентября.