Израиль расширяет наземное наступление в Газе

Наземное наступление Израиля распространилось на все районы Газы.

Израильские военные приказали провести дополнительные эвакуации на многолюдном юге, пообещав, что операции против ХАМАС будут не менее разрушительными, чем на севере.

Но палестинцы говорят, что им некуда податься на изолированной территории.



После призыва Израиля к мирным жителям покинуть север в первые дни войны большая часть из более чем двухмиллионного населения Газы теснится на юге.

ООН предупреждает, что больницы в секторе переполнены.