Израиль продолжает атаковать Газу в преддверии 100 дней с начала войны

Спустя более чем три месяца после спровоцировавшего войну нападения боевиков ХАМАС (признана террористической организацией в США - прим. ред.) на Израиль, более 20 000 палестинцев были убиты, а Газа превратилась в пустырь из руин, где все 2,3 миллиона жителей, за исключением немногих, теснятся на крошечном уголке на южной оконечности анклава.

«Никто не остановит нас - ни Гаага, ни "ось зла", никто», - сказал он на пресс-конференции, имея в виду Иран , ХАМАС, «Хезболлу» и хуситов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ничто не остановит, в том числе и решение Международного суда в Гааге, где рассматривается вопрос о приравнивании израильской военной кампании к геноциду.

Израильские военные объявили о новом этапе боевых действий, выведя часть сил из северной части сектора Газа и продолжая операции на юге, где, как полагают, скрываются высокопоставленные лидеры ХАМАС, включая руководителя движения в Газе Яхью Синвара. В субботу войска Израиля уничтожили несколько боевиков в южном районе Хан-Юнис и в центральной части сектора Газа.

Израиль утверждает, что в ходе войны против ХАМАС он преследует боевиков и делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб для простых людей.

Однако масштабы гибели людей в Газе и тяжелая гуманитарная ситуация шокировали мировое сообщество и стали причиной растущих призывов к прекращению огня. Южная Африка подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде.

Израиль назвал эти обвинения «грубым искажением» реальности, заявив, что его действия в Газе были предприняты в целях самозащиты после атаки боевиков ХАМАС на ряд населенных пунктов Израиля 7 октября, в результате которой погибли более 1200 израильтян и иностранцев и 240 человек были взяты в заложники. Израильские власти утверждают, что движение ХАМАС угрожает совершить подобное вновь и поэтому должно быть уничтожено.