Израиль призывает резервистов, чтобы расширить наступление в секторе Газа

Гуманитарные организации сообщают об остром дефиците продовольствия, воды и лекарств в Газе. По их мнению, такие действия могут быть приравнены к военному преступлению. Израиль отвергает эти обвинения.

Расширение наступления в секторе Газа усилит давление на израильских резервистов, некоторые из которых были призваны пять или шесть раз с начала войны. Новая операция также может вызвать протесты со стороны семей заложников, которые призвали правительство заключить сделку с ХАМАС, называя ее единственным способом спасти тех, кто еще жив.