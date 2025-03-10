Израиль прекратил поставки электроэнергии в сектор Газа

Израиль вслед за прекращением поставок гуманитарной помощи ограничил поставки электроэнергии в сектор Газа. „Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы вернуть всех заложников и добиться того, чтобы ХАМАС больше не было в секторе Газа (на следующий день после окончания войны. - Ред.)“, - заявил в воскресенье, 9 марта, министр энергетики Израиля Эли Коэн.
Представитель радикального исламистского движения в свою очередь обвинил израильские власти в „дешевой и неприемлемой тактике шантажа“ на фоне переговоров о втором этапе прекращения огня.
В секторе Газа остаются 58 израильских заложников
В ходе истекшего 1 марта первого этапа соглашения, заключенного между ХАМАС и Израилем при помощи международных посредников, радикальные исламисты передали Израилю 33 заложника, в том числе восемь погибших. Взамен из израильских тюрем было освобождено около 1800 палестинских заключенных.
Израиль поставил условием второго этапа „полную демилитаризацию сектора Газа“ и передачу оставшихся 58 заложников, 34 из которых Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила погибшими.
В свою очередь ХАМАС требует полного ухода Израиля из сектора Газа, прекращение „блокады“ прибрежной полосы, ее восстановления и финансовой поддержки, заявил агентству AFP представитель радикального движения.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменена или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 48 тысяч палестинцев и еще более 111 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.