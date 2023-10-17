Израиль: послевоенный статус сектора Газа — это "глобальный вопрос"

"Мы рассмотрели все возможные исходы, — ответил Хагари на вопрос о том, планируют ли израильские военные оккупировать Газу и управлять ей. — Кабинет министров обсуждает, как это может выглядеть... Как будет выглядеть ситуация в этом регионе — это также глобальный вопрос".