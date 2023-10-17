Израиль: послевоенный статус сектора Газа — это "глобальный вопрос"

 
bbcrussian.com
Palestinos palaikymas
Palestinos palaikymas
ФОТО: AFP/Scanpix

Во вторник официальный представитель израильских военных контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что статус сектора Газа после планируемого Израилем вторжения станет "глобальным вопросом" для международного обсуждения.

"Мы рассмотрели все возможные исходы, — ответил Хагари на вопрос о том, планируют ли израильские военные оккупировать Газу и управлять ей. — Кабинет министров обсуждает, как это может выглядеть... Как будет выглядеть ситуация в этом регионе — это также глобальный вопрос".

Хагари также подчеркнул, что прекращение огня не обсуждается. "Мы продолжаем готовиться к следующим этапам войны", — сказал он.

Хагари также назвал публикацию ХАМАС в понедельник записи с французской заложницей "психологическим терроризмом".

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