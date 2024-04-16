Израиль пообещал ответить на атаку Ирана

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что его страна ответит на недавнюю атаку Ирана, но не стал уточнять, как и в какие сроки это произойдет.

Между тем, мировые лидеры выступили против ответных действий, пытаясь избежать раскручивания спирали насилия на Ближнем Востоке.

В ходе атаки Иран выпустил по Израилю сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Израильские военные заявили, что 99% беспилотников и ракет были перехвачены силами ПВО и авиацией Израиля в координации с возглавляемой США коалицией партнеров.

Генерал-лейтенант Халеви заявил в понедельник, что Израиль обдумывает дальнейшие действия, но на иранский удар «будет дан ответ».