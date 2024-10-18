Израиль подтвердил, что в секторе Газа убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

ЦАХАЛ заявил, что Синвар был убит во время операции на юге сектора Газа, которая состоялась 16 октября.

„Яхья Синвар спланировал и осуществил массовое убийство [израильтян] 7 октября [2023 года], пропагандировал свою кровавую идеологию до и после начала войны и был виновником убийства и похищения многих израильтян“, — сказано в заявлении.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Синвар был убит после того, как израильские силы идентифицировали трех „террористов“, которые перебегали из дома в дом в одном из районов города Рафах на юге Газы.