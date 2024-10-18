Израиль подтвердил, что в секторе Газа убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

ЦАХАЛ заявил, что Синвар был убит во время операции на юге сектора Газа, которая состоялась 16 октября.
„Яхья Синвар спланировал и осуществил массовое убийство [израильтян] 7 октября [2023 года], пропагандировал свою кровавую идеологию до и после начала войны и был виновником убийства и похищения многих израильтян“, — сказано в заявлении.
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Синвар был убит после того, как израильские силы идентифицировали трех „террористов“, которые перебегали из дома в дом в одном из районов города Рафах на юге Газы.
Хагари показал журналистам видео, на котором видно, как к Синвару приближается израильский дрон. На лидере ХАМАС маска, а его рука травмирована. Видео заканчивается, когда Синвар бросает в дрон нечто, похожее на палку.
По словам представителя ЦАХАЛ, вместе с Синваром было обнаружено оружие и 40 тыс. шекелей наличными (около 10 тыс. долларов США). „Он пытался убежать, и мы его убили“, — говорит Хагари.
До этого ЦАХАЛ сообщал, что „в ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста“, одним из которых мог быть Синвар. По сведениям израильской прессы, два других убитых были охранниками лидера ХАМАС.
Израильская полиция и военные в совместном заявлении сообщали, что „проводят различные исследования, необходимые для полного подтверждения“. „В полицейскую криминалистическую лабораторию поступили снимки зубов, также проводится анализ ДНК“, — было сказано в заявлении, которое цитирует Reuters.
В результате тело Синвара было идентифицировано по снимкам зубов и отпечаткам пальцев, сообщила израильская полиция.
У властей Израиля есть образцы ДНК Синвара, поскольку он провел много лет в израильских тюрьмах.