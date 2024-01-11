Израиль отвергает обвинения в геноциде в секторе Газа

"Израиль борется против террористов ХАМАС, а не против палестинского населения, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул Нетаньяху накануне вечером.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) делает все возможное, чтобы сократить до минимума вред гражданскому населению сектора Газа, в то время как ХАМАС делает все, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. В частности, израильские военные постоянно предупреждают гражданское население о необходимости покинуть зоны боевых действий.

"Наша цель - устранить террористов ХАМАС в секторе Газа и освободить наших заложников. Когда это будет достигнуто, сектор Газа будет демилитаризован и освобожден от радикалов", - добавил израильский премьер. По его словам, это будет означать лучшее будущее для израильтян и палестинцев.

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