Израиль опроверг сообщение о временном прекращении огня

Израиль опроверг сообщение о том, что он, а также Египет и США договорились о прекращении огня на юге сектора Газа."Никакого прекращения огня нет", - заявил в понедельник, 16 октября, офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Информацию о договоренности, согласно которой режим прекращения огня на юге сектора Газа начнет действовать с 08.00 по местному времени (09.00 мск), распространило незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на два источника в египетских спецслужбах. По их словам, одновременно должен был открыться пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом.