Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

Саар обвинил Совет ООН по правам человека в „традиционной защите нарушителей прав человека“ и „навязчивой демонизации единственной демократии на Ближнем Востоке - Израиля“. „Этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма, вместо того чтобы продвигать права человека“, - добавил политик.

Израиль вслед за США объявил, что прекратит участвовать в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом в своем аккаунте в соцсети Х в среду, 5 февраля, написал министр иностранных дел страны Гидеон Саар. „Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в работе СПЧ ООН“, - говорится в опубликованном министром сообщении.

Глава МИД Израиля также напомнил, что против его страны было принято более ста осуждающих резолюций, „что составляет более 20% всех резолюций, когда-либо принятых в Совете, - больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых“.

США вышли из СПЧ ООН и БАПОР

Накануне, 4 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Агентство AFP отметило, что его указ также предусматривает пересмотр участия США в Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).