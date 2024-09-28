2024.09.28 12:07

Израиль объявил о ликвидации лидера „Хезболлах“ Насраллы

 
Deutsche Welle
„Hezbollah“ vadeiva Hassanas Nasrallahas
„Hezbollah“ vadeiva Hassanas Nasrallahas
ФОТО: - | Scanpix

Глава „Хезболлах“ Хасан Насралла был уничтожен в результате удара по штаб-квартире террористической группировки в Бейруте, заявили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы радикального шиитского движения „Хезболлах“ Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту.

„Хасан Насралла, лидер террористической организации „Хезболлах“ и один из ее основателей, был ликвидирован ЦАХАЛ вместе с командующим Южным фронтом „Хезболлах“ Али Карки и другими командирами „Хезболлах“, - говорится в заявлении израильской армии, опубликованном в субботу, 28 сентября.

Глава боевиков был ликвидирован накануне в результате „точного авиаудара“ по штаб-квартире группировки в районе Дахия на юге Бейрута, когда там проходила встреча руководство „Хезболлах“, уточнили в ЦАХАЛ.

Хасан Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане более трех десятилетий.

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Источник
Deutsche Welle
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