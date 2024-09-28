Израиль объявил о ликвидации лидера „Хезболлах“ Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы радикального шиитского движения „Хезболлах“ Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту.

„Хасан Насралла, лидер террористической организации „Хезболлах“ и один из ее основателей, был ликвидирован ЦАХАЛ вместе с командующим Южным фронтом „Хезболлах“ Али Карки и другими командирами „Хезболлах“, - говорится в заявлении израильской армии, опубликованном в субботу, 28 сентября.

Глава боевиков был ликвидирован накануне в результате „точного авиаудара“ по штаб-квартире группировки в районе Дахия на юге Бейрута, когда там проходила встреча руководство „Хезболлах“, уточнили в ЦАХАЛ.